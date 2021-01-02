تعاون كارتيرون يهزم أهلي السومة بثلاثية في الدوري السعودي

وأحرز عبدولاي ساني الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 30، ثم أضاف عبدالله الجوعي الهدف الثاني عند الدقيقة 35.
وأضاف ليندر تاوامبا ثالث أهداف التعاون عند الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول بلحظات. وبهذه الخسارة فرط الأهلي في الارتقاء لصدارة الدوري السعودي، وتوقف رصيده عند النقطة 22 في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بـ 24 نقطة.
ورفع التعاون رصيده إلى النقطة 17 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.
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