الدوري الإسباني .. إشبيلية يتعادل 1-1 مع ريال بيتيس

انتهت مباراة إشبيلية وريال بيتيس ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما ، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني .

وسجل الأهداف كل من .. خيسوس فيرنانديز لاعب إشبيلية في الدقيقة 48 ، بينما جاء هدف ريال بيتيس في الدقيقة 54 عن طريق سيرخيو كاناليس من ضربة جزاء .

زبهدذ النتيجة ، يحتل فريق اشبيلية المركز الخامس برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز التاسع برصيد 20 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني