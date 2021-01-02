الدوري الإسباني .. إشبيلية يتعادل 1-1 مع ريال بيتيس

وسجل الأهداف كل من .. خيسوس فيرنانديز لاعب إشبيلية في الدقيقة 48 ، بينما جاء هدف ريال بيتيس في الدقيقة 54 عن طريق سيرخيو كاناليس من ضربة جزاء .
زبهدذ النتيجة ، يحتل فريق اشبيلية المركز الخامس برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز التاسع برصيد 20 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني
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