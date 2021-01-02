أشرف بنشرقي يسجل هدف الزمالك الأول فى مرمى انبي من ركلة جزاء

أحرز أشرف بنشرقي الهدف الأول لفريق الزمالك فى مرمى إنبي بالدقيقة الخامسة من ركلة جزاءفى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت.

بدأ اللقاء بهجوم من لاعبى انبي وحصل الفريق البترولى على ركلة حرة سددها جون أوكوى مهاجم الفريق أعلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك. واحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء ركلة حرة ضد لاعب انبي بعد عرقلته لاعب الزمالك وحصل أشرف بنشرقي على ركلة جزاء فى الدقيقة الثالثة بعد إصطدام أحد مدافعى انبي باللاعب المغربي داخل منطقة الجزاء وسددها بنشرقي محرزا الهدف الأول للفارس الأبيض. ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض بتشكيل ضم كلا من: فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وبخط الدفاع الرباعي أحمد فتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثى وفى خط الوسط محمد أشرف روقا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وفى خط الهجوم عمر السعيد. فيما استعان حلمى طولان بتشكيلة جاءت على النحو التالي: فى حراسة المرمى محمود جاد وفى خط الدفاع علي فوزي ورامي صبري وزياد بو غطاس وكريم فؤاد وبخط الوسط صلاح ريكو ومحمد مرسي و عبد الرحمن عامر ومصطفى عادل وفى خط الهجوم دينو بيتر وجون أوكوي.

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