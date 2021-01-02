سبورتنج يهزم كفر الشيخ وديًا

وخاض الجهاز الفنى لفريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق هذة المباراة فى إطار استعدادات الفريق السكندرى لمباراة مالية كفر الزيات على ملعب الأخير، المقرر لها يوم الجمعة القادمة ضمن مباريات الجولة السابعة فى المجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سبورتنج على كفر الشيخ فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب الأخير.

محمد يوسف

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