نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم ديربي الأندلس في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة ريال بيتيس وإشبيلية في ديربي الأندلس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم في الليجا.

وبعد شوط أول خرج بشباك عذراء، تذكر لاعبو الفريقين طريق الشباك مع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقائق الثمانية الأولى للشوط.

وكانت بداية مسلسل التسجيل عن طريق الفريق الضيف في الدقيقة 48 بتوقيع نجمه خوسيه خواكين فرنانديز "سوسو" بصناعة من المهاجم المغربي يوسف النصيري.

ولكن سرعان ما أدرك البيتيس التعادل بعد 5 دقائق فقط من ركلة جزاء سددها بالتخصص سرخيو كاناليس.

وكاد صاحب الأرض أن يخطف النقاط الثلاث في المنعطف الأخير من اللقاء، ولكن أهدر النجم الفرنسي نبيل فقير الفرصة بإضاعة ركلة جزاء تألق المغربي ياسين بونو في التصدي لها.

وتعد هذه المباراة الرابعة على التوالي التي لا يعرف فيها ريال بيتيس طعم الفوز على حساب كبير إقليم الأندلس الذي تفوق في المباريات الثلاث السابقة.

وارتضى الفريقان بتقاسم نقطة المباراة، ليصبح رصيد "الفيرديبلانكوس" 20 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف مسلسل انتصارات إشبيلية خلال آخر جولتين، ليحقق الفريق التعادل الثالث له هذا الموسم، والثاني خلال آخر 5 مباريات.

وبات رصيد كتيبة المدرب جولين لوبيتيغي 27 نقطة في المركز الخامس، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للفريق.