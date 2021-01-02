نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فحص طبي جديد لطاهر محمد قبل تدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر غدًا الأحد استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

وكان طاهر قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في الضلوع خلال مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري حيث غادر اللقاء في الدقيقة 30 وحل زميله حسين الشحات بديلا له.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر على أن مدة غياب طاهر محمد طاهر ستكون 5 أيام بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري.

ويخضع لاعب الأهلي إلى الفحص الطبي قبل انطلاق مران الغد للوقوف على حالته وتطورات إصابته موقفه من المشاركة في المران الجماعي.

ويعود الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية غدًا الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجير المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله أليو ديانج.