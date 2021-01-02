نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجد على قمة المجموعة الحادية عشر.. والعامرية الوصيف وإسكندرية للبترول يتراجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة السادسة من عمر المجموعة الحادية عشر فى دورى القسم الثالث عن فوز فريق المجد السكندرى خارج ملعبه على إيتاى البارود بهدفين مقابل هدف وسجل حسن سافيولا ورمضان ابراهيم هدفى المجد الذى ارتفع رصيده إلى ١٤ نقطه ويتربع على قمة المجموعة بينما سجل أحمد نوح هدف إيتاى الوحيد الذى تجمد رصيده عند 5 نقاط .

وفاز نهضة العامرية خارج ملعبه على رشيد بثلاث أهداف مقابل هدفين وسجل مؤمن مجدى و أحمد عبد الفتاح و عوض أشرف أهداف العامرية الذى ارتفع رصيده إلى 13 نقطة وصعد للمركز الثانى بينما تجمد رصيد رشيد عند 3 نقاط .

وفاز الترام خارج ملعبه على بدر بهدفين دون رد سجلهما ربيع الصباحى ليرتفع رصيد الترام إلى 11 نقطة ويتجمد رصيد بدر عند 8 نقاط .

وفاز مركز شباب العبور خارج ملعبه على مركز شباب الدلنجات بهدف دون رد سجله مارادونا ليرتفع رصيد العبور إلى 6 نقاط ويتجمد رصيد الدلنجات عند 3نقاط .

وفاز غزل كفر الدوار على دلفى بهدف دون رد سجله مفتاح ربيع ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط بينما دلفى بلا رصيد حيث أن هذة المباراة هى الأولى للفريق الدلفاوى الذى صعد مؤخراً للقسم الثالث بدلاً من MVP الذى ألغيت نتائجه فى المباريات الخمسة التى خاضها وعاد إلى القسم الرابع .

وفاز حوش عيسى على مياه البحيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليترفع رصيد حوش عيسى إلى 9 نقاط ويتجمد رصيد المياه عند 6 نقاط .

وألغى الحكم مباراة مركز شباب المعمورة ومركز شباب القبارى لعدم وجود سيارة إسعاف واحتسبت النتيجه فوز القبارى بثلاثة أهداف مقابل لاشيء حيث أنه الفريق الضيف .

وتعادل كفر بولين مع اسكندرية للبترول بهدف لكل فريق حيث سجل سعد أبو العز هدف بولين بينما سجل بركات عبد الحميد هدف البترول ليرتفع رصيد بولين إلى5 نقاط و البترول إلى ١٢ نقطة ويتراجع للمركز الثالث .