نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “النمور في مواجهة الليوث” موعد مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية للأندية // مباراة سعودية بنكهه عربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي يستقبلها ملعب نادي الاتحاد “ملعب الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، وتنقلها قناة أبوظبي الرياضية، وكانت مباراة الإياب قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله مما يعطي الأفضلية للنمور الصفر في مباراة العودة، ويقدم الاتحاد مستويات متميزة هذا الموسم في الدوري السعودي، واستطاع أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة في الدوري على الباطن بهدفين مقابل لاشيء، ويحتل المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، ويأمل في الوصول إلي نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال لملاقاة الفائز من الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي في مباراة نصف النهائي الأخرى، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد في مباراة الشباب في البطولة العربية.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الشباب في البطولة العربية

حراسة المرمى ” مارسيلو جوروهي”.

خط الدفاع ” حجازي ، سعود عبد الحميد ، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي”.

خط الوسط ” ومارينيو، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، جاري رودريجز، عبد الرحمن العبود”.

خط الهجوم ” الكسندر بريونفيتش”.

أما الفريق الضيف في المباراة فريق الشباب فهو يرغب في تحقيق نتيجة، تأهله إلي النهائي وهي أما الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لمثله، وهي مهمة ليست سهلة في ظل تألق لاعبي الاتحاد في الموسم الحالي، عكس الموسم الماضي الذي كان يعاني الهبوط، وكان الشباب قد لعب مباراة رائعة في الجولة الماضية في الدوري السعودي ضد الزعيم الهلالي وتعادل في المباراة بهدف لهدف، ويحتل الشباب المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، وفيما يلي التشكيل المتوقع للشباب في مباراة الاتحاد في البطولة العربية للأندية.

التشكيل المتوقع للشباب أمام الاتحاد في البطولة العربية

حراسة المرمى “زيد البواردي”.

خط الدفاع ” منصور الحربي، محمد سالم، إيجور، أحمد شراحيلي”.

خط الوسط ” إيفر بانيجا، ألفريد ندياي، فابيو مارتينيز، نواف العابد، تركي العمار”.

خط الهجوم ” عبد الله الحمدان”.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية

تقام مباراة العودة في نصف نهائي بطولة الملك محمد السادس للأندية، يوم الإثنين القادم الموافق 2021/01/04 في تمام الساعة 19.00 السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.