نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021 بنهاية الجولة 11 دوري المحترفين السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021 بعد نهاية الجولة 11 من مباريات دوري المحترفين السعودي، حيث انتهت الليلة السبت 2 يناير 2021م مباريات الجولة الحادية عشر، واستطاع نادي الهلال السعودي تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2020/ 2021 حتى اليوم برصيد نقاط (24) نقطة، ولم يستطيع النادي الأهلي الفوز بمباراته الليلة أمام نادي التعاون للصدارة الدوري وظل في الوصيف برصيد نقاط (22) نقطة، كما يتصدر هدافي دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اللاعب “كارلوس ستراندبيرغ” برصيد أهداف (9) أهداف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

يتصدر جدول هدافي الدوري السعودي 2020-2021 الآن في الجولة 11 جدول ترتيب الدوري السعودي، لاعب نادي أبها “كارلوس ستراندبيرغ”، وجاءت القائمة تضم 8 لاعبين، وآخر اللاعبين هو لاعب الاتفاق “فليب كيس” برصيد (6) أهداف، وإليكم قائمة بأسماء اللاعبين وعدد الأهداف الحاصل عليها، والتي حصل على المركز الثاني بالقائمة اللاعب.

قائمة جدول ترتيب الهدافين اليوم

هذا بيان ترتيب الهدافين في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021.

جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي

إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي حتى نهاية الجولة 11 والذي يتصدر الدوري فريق الهلال السعودي، ويأتي النادي الأهلي بمركز الوصيف، بينما يتذيل الدوري بنهاية هذه الجولة فريق ضمك السعودي برصيد نقاط (8) نقطة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 11 7 3 1 19 6:18 12 24 2 الأهلي 11 7 1 3 19 17:18 1 22 3 الشباب 11 5 4 2 19 16:18 2 19 4 الاتحاد 11 4 6 1 19 10:14 4 18 5 الوحدة 11 6 0 5 19 15:16 1 18 6 التعاون 11 4 5 2 19 6:13 7 17 7 الإتفاق 11 5 2 4 19 19:19 0 17 8 الفتح 11 5 1 5 19 20:20 0 16 9 أبها 11 4 2 5 19 16:15 -1 14 10 القادسية 11 4 2 5 19 17:14 -3 14 11 الفيصلي 11 3 4 4 19 16:14 -2 13 12 الرائد 11 3 3 5 19 17:14 -3 12 13 الباطن 11 3 2 6 19 18:16 -2 11 14 النصر 11 3 2 6 19 18:15 -3 11 15 العين 11 3 1 7 19 20:15 -5 10 16 ضمك 11 2 2 7 19 23:15 -8 8

وقد بدا موسم 2021 في ظل جائحة كورونا المستجد، وما تبعه وقف الأنشطة الرياضية فترة من الزمن للحد من انتشار الوباء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزار الصحة ومجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ثم تم استعادة الأنشطة بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ 17 أكتوبر 2020 الماضي.

وكما نرى في جدول هدافي الدوري السعودي أن اللاعب عمر السومة لاعب الأهلي السعودي ضمن جدول ترتيب لاعبي هدافي الدوري السعودي برصيد (6) أهداف.