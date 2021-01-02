النني على الدكة.. أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة وست بروميتش

أعلن مايكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمباراة وست بروميتش ألبيون المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي. ولم يبدأ أرتيتا بمحمد النني نجم وسط أرسنال في التشكيل الأساسي للجانرز. ويلعب أرتيتا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: بيرنارد لينو خط الدفاع: هيكتور بيريلين – تيريني – هولدينج – بابلو ماري خط الوسط: ساكا – سيبايوس – إيميلي روي – تشاكا خط الهجوم: بير إيميرك أوباميانج – ألكسندر لاكازيت ويدخل أرسنال المباراة وبرصيده 20 نقطة في المركز الـ 14، فيما يلعب وست بروميتش المباراة وفي رصيده 8 نقاط بالمركز قبل الأخير.

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