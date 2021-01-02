الأمن يفض عزاء والدة حازم إمام الصغير منعًا لانتشار كورونا|شاهد

فضت قوات الأمن سرادق عزاء والدة حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، المقام بمسجد ناصر أرض عزيز عزت بإمبابة، تطبيقًا لقرارات الحكومة بمنع إقامة أي مناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

توفيت والدة حازم إمام، لاعب نادي الزمالك الصغير أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، مما أدى إلى خروج اللاعب من معسكر مواجهة إنبي في الدوري.

وقف لاعبو فريق الزمالك وإنبي دقيقة حدادا، على وفاة والدة حازم إمام لاعب الفارس الأبيض قبل إنطلاق المباراة فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت.

وشيعت اليوم السبت جنازة والدة اللاعب حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، من برج الشرطة، أمام مدينة الطلبة بإمبابة.

ونعى نادي الزمالك والدة قائد الفريق حازم إمام، والتي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، مما أدى إلى خروج اللاعب من معسكر مواجهة إنبي في الدوري ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي نعيا لوالدة القائد حازم إمام .