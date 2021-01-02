الزمالك ضد انبي .. رامي صبري يحرز هدفا أول فى مرمى محمد أبو جبل

أحرز رامي صبرى هدف فريق انبي فى مرمى فريق الزمالك فى الدقيقة 67 فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت.

شهدت مجريات الشوط الثاني بداية هجومية للاعبي انبي وراوغ احمد سيد زيزو مدافع الفريق البترولى وارسل كرة داخل منطقة الجزاء ابعدتها دفاعات المنافس.

ونجح زياد بوغطاس لاعب انبي فى الحد من تحركات عمر السعيد مهاجم الزمالك وسقط محمد المرسي لاعب انبي على الارض بعد احتكاكه مع امام عاشور وأضاع احمد سيد زيزو فرصة حقيقية لإضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 51 بعدما تلقى تمريرة من أشرف بنشرقي وسددها فى جسم محمود جاد الذى نجح فى إبعادها عن مرماه.

واشهر محمد الصباحي حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد أحد أعضاء الجهاز الفني لنادى إنبي لاعتراضه على عدم إخراج لاعبى الزمالك فى الدقيقة 50 الكرة الى رمية تماس بعد إصابة محمد المرسي لاعب انبي مصابا.

ولجأ فى الدقيقة 57 حلمى طولان مدرب انبي الى الدفع باللاعب مصطفى شلبي بديلا عن محمد المرسي من أجل تنشيط النواحى الهجومية ونجح حمزة المثلوثى فى الدقيقة 62 فى إبعاد احدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء للزمالك.

وأنقذ محمد أبوجبل فى الدقيقة 65 مرماه من هدف أول لصالح انبي بعدما تصدى لكرة قوية سددها ايبوكا مهاجم إنبي داخل منطقة الجزاء وأحرز رامى صبرى هجف الفريق البترولى فى الدقيقة 67 برأسية قوية تصطدم بالقائم وتسكن شباك مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.