ويتفاعل رونالدو بشكل يومي عبر حسابه على انستجرام، حيث ينشر بشكل دائم صوره في التدريبات والمباريات، وأيضا يشارك متابعيه حياته مع أسرته.
رونالدو لديه أكثر عدد من المتابعين من بين لاعبي كرة القدم وإليكم في السطور التالية أعلى 10 لاعبين لديهم متابعين عبر "انستجرام".
1 – كريستيانو رونالدو (250 مليون)
2 – ليونيل ميسي (174 مليون)
3 – نيمار جونيور (144 مليون)
4 – جيمس رودريجز (46.1 مليون)
5 – مارسيلو (46.1 مليون)
6 – إبراهيموفيتش (46 مليون)
7 – كيليان مبابي (45.8 مليون)
8 – جاريث بيل (43.7 مليون)
9 – بول بوجبا (42.6 مليون).
10 – سيرجيو راموس (42.4 مليون).
ويمتلك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، 41.2 مليون متابعا، عبر حسابه الشخصي على انستجرام كأكثر لاعب عربي وإفريقي لديه عدد من المتابعين على الموقع المتخصص في نشر الصور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه لـ«ربع مليار» على إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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