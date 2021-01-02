الرياضة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم النادى الأهلى خلال الساعات القليلة الماضية، التعاقد بشكل رسمي مع المحترف الزامبى والتر بواليا، من صفوف فريق الجونة، لمدة 4 سنوات، ليكون أول صفقات المارد الأحمر خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

وقد أتفق مسؤولي النادي الأهلي على مبلغ قيمة انتقال والتر بواليا من صفوف الجونة على 2 مليون دولار لضم اللاعب.

ووافقت إدارة نادى الجونة موافقتها على طلب النادى الأهلى، بتقسيط قيمة الصفقة على 4 دفعات خلال الفترة المقبلة فى ظل العلاقة القوية بين الفريقين.

والجدير بالذكر أن المحترف الزامبى والتر بواليا يعتبر من العناصر الهجومية المميزة فى الدورى المصرى، منذ انضمامه للجونة الموسم الماضى.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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