يد بني سويف تفوز خارج الديار على قارون

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادى بني سويف الرياضى فى تحقيق فوز هام على مضيفه قارون الرياضى بنتيحة 22/18 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان مساء اليوم بالصالة المغطاة بالفيوم . أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادى بني سويف الرياضى فى تحقيق فوز هام على مضيفه قارون الرياضى بنتيحة 22/18 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان مساء اليوم بالصالة المغطاة بالفيوم . وبهذه النتيجة تأهل بنى سويف للتصفيات المؤهلة لدورى المحترفين ، ويقود الفريق جهاز فني بقيادة حسن طه مديرا فنيا وأسامة طلبة مدربا عاما وأحمد جبر إداريا والدكتور امام محمد جهاز طبي وكابتن الفريق الأول أحمد ابو زيد .