نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشادة كلامية بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لإنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث مباراة الزمالك وإنبي المقامة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، مشادة كلامية بين مدحت عبد الهادي مدرب الأبيض ،والجهاز الفني لإنبي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت المشادة الكلامية عقب اعتراض جهاز إنبي بقيادة حلمي طولان على موقف أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك بعدم خروج الكرة لوجود لاعب من إنبي مصاب.. فقام مدحت عبد الهادي بالرد عليهم.

الزمالك من احراز هدفين في الشوط الاول من عمر اللقاء حيث جاء الهدف الاول عن طريق ضربة جزاء احرزها، اشرف بن شرقي، بينما جاء الهدف الثاني برأسية من يوسف اوباما.

ويحتل الزمالك المركز الرابع من ترتيب بطولة الدوري، حيث خاض ثلاث مباريات فاز في أثنين وتعادل في لقاء، بينما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من أصل ثلاث مباريات.