انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد صلاح إلى ريال مدريد؟ صحفي إيطالي يصرح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت تقارير صحفية عالمية بأن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الهدف الأساسي لفريق ريال مدريد الإسباني، وبأن الفريق الملكي وضع نصب عينيه اللاعب المصري الرائع.

هل سينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

وذكر الصحفي أنجلو مانيانتي الذي يعمل لصالح شركة سكاي سبورت عبر حسابه الرسمي على تيوتير بأن رغبة النادي الملكي هي ضم صلاح إلى مقاعد الفريق بأقرب وقت ممكن، حيث أصبح اللاعب من أولويات النادي الملكي في سوق الانتقالات القادم .

وسيسعى النادي الملكي لضم المصري صلاح في سوق الانتقالات الصيفية القادمة وليس بسوق الانتقالات الشتوية بحسب ماقال الصحفي .

فيما شهدت العلاقات بين الفرعون المصري وليفربول تراجعًا في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعدما صرح محمد صلاح عن استياءه لعدم حصوله على إشارة القائد في النادي الإنكليزي .

وفي سياق متصل لاتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يهتم بها النادي الملكي بمو صلاح فكان له قبل عامين العديد من المباحثات بين ريال مدريد وليفربول لضمه لصفوف النادي الميرينغي .