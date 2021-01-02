وقال المصدر فى تصريحات لصدى البلد إن"العشري تقدم باعتذار لأحمد المهدي مدير الكرة في النادي عن عدم استمراره مع الفريق".
وأكمل "بالتأكيد طارق العشري من المدربين الكبار والإدارة ستبحث مصيره في الساعات القليلة المقبلة".
وأكد المصدر، أن تراجع النتائج وحالة عدم التوفيق وراء قيام العشري بتقديم الاعتذار، رغم محاولات الإبقاء عليه، ولكنه متمسك بالرحيل.
وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري بعدما خسر أمام كل من أسوان ومصر للمقاصة وغزل المحلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق العشري يعتذر عن استكمال مهمته مع طلائع الجيش بعد الهزيمة الرابعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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