أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على إنبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا الأحد بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا للقاء الطلائع المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري والمقرر له بالسويس.
الفوز في لقاء اليوم رفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة العاشرة ليحتل المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد إنبي عند 4 نقاط فى المركز الرابع عشر.
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