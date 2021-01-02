أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على إنبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا الأحد بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا للقاء الطلائع المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري والمقرر له بالسويس.

الفوز في لقاء اليوم رفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة العاشرة ليحتل المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد إنبي عند 4 نقاط فى المركز الرابع عشر.