ولفرهامبتون يتعادل 3-3 مع برايتون في مباراة مثيرة في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ولفرهامبتون وبرايتون بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3 ، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

اهداف اللقاء جاءت كالاتي .. تقدم كونولي لاعب برايتون بهدف في الدقيقة 13 ثم تعادل سايس بهدف في الدقيقة 19 ثم تقدم نيتو لاعب ولفرهامبتون بهدف ثان بعدما اصطدمت الكرة بالمدافع ، ثم سجل روبين نيفيز الهدف الثالث لـ وليفز في الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ، قلص نيال موباي النتيجة وسجل هدفا لصالح فريق برايتون في الدقيقة 46 ثم تعادل لويس دينيك لصالح فريقه في الدقيقة 70 من عمر المباراة ، لينتهي اللقاء بنيتجة 3-3 .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ولفرهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.