ناتشو أساسيًا.. تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، والتي ستقام في إطار الجولة السابعة عشرة بمنافسات الدوري الإسباني. وجاء تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو كالتالي:. حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي. خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو. خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فاسكيز.

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