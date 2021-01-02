راحة 24 ساعة للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل الاستعداد لـ الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إراحة اللاعبين 24 ساعة عقب مباراة سموحة.

وفضل الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان منح اللاعبين راحة سلبية، عقب مباراة سموحة، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الإثنين من أجل الإستعداد لمباراة الأهلي، بالجولة السادسة من عمر المسابقة على ملعب استاد السويس الجمعه المقبلة.

يذكر أن مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا، انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.