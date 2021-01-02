شاهد .. أهداف مباراة الزمالك وانبي فى الدوري

حقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

خاض الزمالك لقاء انبي رافعا شعار اقتناص الثلاث نقاط وشهدت محاولاته خطورة حقيقية على مرمى الفريق البترولى وتكللت بفضل تحركات أشرف بنشرقي بحصوله على ركة جزاء سجل منها الهدف الأول.

جرت محاولات من جانب كريم فؤاد ووضحت خطورته على الخطوط الخلفية عبر إرساله تمريرات متقنة داخل منطقة جزاء الزمالك وفشل زملائه خاصة محمد المرسي فى ترجمتها لأهداف فى مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

واختلف الأمر معه فى الشوط الثاني حيث امتلك الفريق البترولى زمام الأمور وشنوا هجمات ضارية على دفاعات الفارس الأبيض شارك خلالها رامي صبرى فى تسجيل هدف انبي الوحيد من خطا مشترك بين حارس الزمالك وزملائه المدافعين.