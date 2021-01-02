شاهد .. أهداف مباراة الزمالك وانبي فى الدوري

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.
خاض الزمالك لقاء انبي رافعا شعار اقتناص الثلاث نقاط وشهدت محاولاته خطورة حقيقية على مرمى الفريق البترولى وتكللت بفضل تحركات أشرف بنشرقي بحصوله على ركة جزاء سجل منها الهدف الأول.
جرت محاولات من جانب كريم فؤاد ووضحت خطورته على الخطوط الخلفية عبر إرساله تمريرات متقنة داخل منطقة جزاء الزمالك وفشل زملائه خاصة محمد المرسي فى ترجمتها لأهداف فى مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.
واختلف الأمر معه فى الشوط الثاني حيث امتلك الفريق البترولى زمام الأمور وشنوا هجمات ضارية على دفاعات الفارس الأبيض شارك خلالها رامي صبرى فى تسجيل هدف انبي الوحيد من خطا مشترك بين حارس الزمالك وزملائه المدافعين.
وتصدر فريق الجونة بعد لقاء الليلة ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة فيما حل النادى الأهلي وصيفا برصيد 10 نقاط والزماللك فى المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن المارد الأحمر.
وجاء فريق انبي فى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط فيما يتذيل فريق طلائع الجيش ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد نقطة وحيدة.
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