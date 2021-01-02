بلد الوليد يفوز على خيتافي 1-0 بالدوري الإسباني

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق شون ويسمان في الدقيقة 37 ، ولم يأت سوى ذلك الهدف لتنتهي المباراة بفوز فريق بلد الوليد بهدف نظيف .
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق بلد الوليد المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل فريق خيتافي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني .
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