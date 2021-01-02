بلد الوليد يفوز على خيتافي 1-0 بالدوري الإسباني

نجح فريق بلد الوليد في الفوز على نظيره خيتافي بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق شون ويسمان في الدقيقة 37 ، ولم يأت سوى ذلك الهدف لتنتهي المباراة بفوز فريق بلد الوليد بهدف نظيف .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق بلد الوليد المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل فريق خيتافي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني .