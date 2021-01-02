يونس: فوز الزمالك اليوم مهم للمنافسة على صدارة الدوري

أكد أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفوز على إنبي نتيجة جيدة للغاية، خاصة أن المنافس فريق قوي.

وأوضح أن الفريق الأبيض قدم شوطا قويا في الشوط الأول، في حين كان إنبي أفضل في الشوط الثاني.

وأضاف أن الفوز مهم للغاية في هذا التوقيت من أجل المنافسة على صدارة المسابقة في الفترة الحالية.

وحرص يونس وأشرف قاسم المشرف على الكرة على تهنئة اللاعبين بالفوز في اللقاء اليوم.