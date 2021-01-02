الرياضة

يونس: فوز الزمالك اليوم مهم للمنافسة على صدارة الدوري

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أكد أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفوز على إنبي نتيجة جيدة للغاية، خاصة أن المنافس فريق قوي.

وأوضح أن الفريق الأبيض قدم شوطا قويا في الشوط الأول، في حين كان إنبي أفضل في الشوط الثاني.

وأضاف أن الفوز مهم للغاية في هذا التوقيت من أجل المنافسة على صدارة المسابقة في الفترة الحالية.

وحرص يونس وأشرف قاسم المشرف على الكرة على تهنئة اللاعبين بالفوز في اللقاء اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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