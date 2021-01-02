يونس: فوز الزمالك اليوم مهم للمنافسة على صدارة الدوري

أكد أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفوز على إنبي نتيجة جيدة للغاية، خاصة أن المنافس فريق قوي.
وأوضح أن الفريق الأبيض قدم شوطا قويا في الشوط الأول، في حين كان إنبي أفضل في الشوط الثاني.
وأضاف أن الفوز مهم للغاية في هذا التوقيت من أجل المنافسة على صدارة المسابقة في الفترة الحالية.
وحرص يونس وأشرف قاسم المشرف على الكرة على تهنئة اللاعبين بالفوز في اللقاء اليوم.
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