كهربا يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكشف كهربا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، بعد المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها.
وغاب كهربا عن لقاء الأهلي الأخير أمام وادي دجلة، بسبب معاناته من الإصابة بكورونا للمرة الثانية، بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق.
ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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