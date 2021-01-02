نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو ريال مدريد يواجهون أزمة تخفيض الرواتب بسبب فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبو ريال مدريد الإسباني يواجهون أزمة جديدة في النصف الأول من الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد سدد الجزء الأول من رواتب الموسم الجديد للاعبيه سواء في فرق كرة القدم أو كرة السلة وذلك في الوقت الذي تواجه خلاله أندية أخرى مشاكل خطيرة في هذه الناحية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد منحت اللاعبين مستحقاتهم مخفضة بنسبة 10% نتيجة أزمة فيروس كورونا وما يرتبط بها من انخفاض في الدخل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان قد منح أيضًا لاعبيه مستحقاتهم في الجزء الثاني من الموسم الماضي بنسبة مخفضة 10% كما كان هناك اتفاقًا بأن يصل التخفيض إلى 20% إذا لم تعد كرة القدم عقب تفشي الفيروس المميت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه كان متوقعًا بلوغ ميزانية ريال مدريد 900 مليون يورو في الموسم الحالي بناء على التوقعات السابقة لكنها بلغت 618 مليون يورو فقط بسبب أزمة فيروس كورونا.