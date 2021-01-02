نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر، بعد تأجيل موعد إقامتها في وقت سابق بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد في معظم بلدان العالم.

وتم تأجيل كأس العالم للأندية للعام الجاري 2021 بدلًا من إقامتها في موعدها السابق خلال شهر ديسمبر 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث لم يكن من الممكن تحديد بطل آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا في الوقت المحدد سلفًا لانطلاق البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي "فيفا" إقامة بطولة كأس العالم للأندية في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة وكذلك بطل الدوري المحلي بالبلد المضيف للبطولة.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبدأ مشواره في البطولة العالمية من الدور ربع النهائي للبطولة.

وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية 6 أندية حتى الآن هم:

بايرن ميونيخ (بطل أوروبا) – الأهلي (بطل إفريقيا) – أولسان هيونداي الكوري (بطل آسيا) – تيجريس أونال المكسيكي (بطل الكونكاكاف) – أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا) – الدحيل القطري (ممثل البلد المضيف)، ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية