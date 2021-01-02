باتشيكو يكشف حقيقة توقيع عقوبة على مصطفى محمد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك حقيقة توقيعه عقوبة على نجم الفريق الأبيض مصطفى محمد.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال باتشيكو في تصريحات عقب المباراة: "الزمالك لعب اليوم أمام فريق كبير، ولكن هناك أزمة كبيرة بسبب أرضية الملعب، نستحق الفوز لاعبي الفريق قاموا بتنفيذ التعليمات على أكمل وجه ممكن، والشوط الأول استطعت".

وتابع: "نتيجة اليوم عادلة، عمري مااتكلمت عن لاعيبه غير موجودة في المباراة، أهدي هذا الفوز لجميع اللاعبين سواء الاساسين او البدلاء أو الغائبين ابرزهم حازم إمام، واهدي هذا الفوز لحازم أمام هو لاعب جيد".

واختتم: "عمر السعيد تواجد أساسيا لانه جاهز بدنياً، ليس صحيح أنني اعاقب مصطفى محمد، الدليل طارق حامد كان يتواجد على دكة البدلاء".