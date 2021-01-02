نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شالكه يتعثر من جديد أمام هيرتا برلين في البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق هرتا برلين الفوز على ضيفه شالكه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت في إطار الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى الملعب الأوليمبي ببرلين، سجل أهداف اللقاء كل من الفرنسي ماتيو جندوزي (ق36) والكولومبي جون كوردوبا (ق52) والمهاجم البولندي كرزيستوف بياتيك (ق80).

وبهذا الفوز، رفع هرتا برلين رصيده من النقاط إلى 16 في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد شالكه تحت قيادة مدربه الجديد كريستيان جروس عند 4 نقاط في ذيل الترتيب.