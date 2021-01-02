الجميع يستطيع صناعة الفارق.. مدحت عبد الهادي: أرفض تصنيف لاعبي الزمالك

أبدى مدحت عبدالهادي، مدرب نادي الزمالك، سعادته بفوز فريقه بهدفين لهدف على إنبي، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الدوري الممتاز 2020\2021.

وقال عبد الهادي خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة أرفض بشدة تصنيف لاعبي الزمالك بمسمى أساسي واحتياطٍ.

وأكد عبد الهادي أن، الجميع داخل نادي الزمالك لاعبون على أعلى مستوى، والكل يستطيع صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر.

وفي سياق آخر، وجه حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي اللوم إلى مدحت عبد الهادي المدرب المساعد للزمالك.

وتابع :مدحت يمثل الزمالك وأرفض ما قام به بالتشويح لجهاز إنبي والتحدث معهم بشكل غير لائق وغير محترم ولا يليق هذا الأمر بنادي الزمالك