الجميع يستطيع صناعة الفارق.. مدحت عبد الهادي: أرفض تصنيف لاعبي الزمالك

وقال عبد الهادي خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة أرفض بشدة تصنيف لاعبي الزمالك بمسمى أساسي واحتياطٍ.
وأكد عبد الهادي أن، الجميع داخل نادي الزمالك لاعبون على أعلى مستوى، والكل يستطيع صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر.
وفي سياق آخر، وجه حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي اللوم إلى مدحت عبد الهادي المدرب المساعد للزمالك.
وتابع :مدحت يمثل الزمالك وأرفض ما قام به بالتشويح لجهاز إنبي والتحدث معهم بشكل غير لائق وغير محترم ولا يليق هذا الأمر بنادي الزمالك
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