وأكد طولان خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن فريقه واجه ظلما كبيرا في مواجهة اليوم لكن الجميع كان على قدر المسئولية وظهروا بشكل أكثر من رائع.
وواصل :"خطورتنا كانت أكبر ووصلنا للمرمى أكثر من الزمالك وأضعنا عدة فرص".
وأضاف :"في كل أنحاء العالم خاصية الـ VAR عندما يوُقف الحُكم يقوم الحَكَم بالرجوع والمشاهدة لكن لم نر ذلك في مباراة اليوم والإحساس بالظلم هو الذي جعلني أتحدث".
وأشار إلى أن الهدف المبكر للزمالك لم يؤثر على لاعبي إنبي الذين قدموا أداء رائعا وكانوا الأخطر على مدار الـ90 دقيقة.
ووجه طولان اللوم إلى مدحت عبد الهادي المدرب المساعد للزمالك.
وتابع :مدحت يمثل الزمالك وأرفض ما قام به بالتشويح لجهاز إنبي والتحدث معهم بشكل غير لائق وغير محترم ولا يليق هذا الأمر بنادي الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلمي طولان يهاجم التحكيم والـ VAR وينتقد مدحت عبد الهادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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