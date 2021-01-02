حلمي طولان يهاجم التحكيم والـ VAR وينتقد مدحت عبد الهادي

كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن تقييمه لمباراة فريقه أمام الزمالك اليوم والخسارة بهدفين لهدف ببطولة الدوري.

وأكد طولان خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن فريقه واجه ظلما كبيرا في مواجهة اليوم لكن الجميع كان على قدر المسئولية وظهروا بشكل أكثر من رائع.

وواصل :"خطورتنا كانت أكبر ووصلنا للمرمى أكثر من الزمالك وأضعنا عدة فرص".

وأضاف :"في كل أنحاء العالم خاصية الـ VAR عندما يوُقف الحُكم يقوم الحَكَم بالرجوع والمشاهدة لكن لم نر ذلك في مباراة اليوم والإحساس بالظلم هو الذي جعلني أتحدث".

وأشار إلى أن الهدف المبكر للزمالك لم يؤثر على لاعبي إنبي الذين قدموا أداء رائعا وكانوا الأخطر على مدار الـ90 دقيقة.

ووجه طولان اللوم إلى مدحت عبد الهادي المدرب المساعد للزمالك.

وتابع :مدحت يمثل الزمالك وأرفض ما قام به بالتشويح لجهاز إنبي والتحدث معهم بشكل غير لائق وغير محترم ولا يليق هذا الأمر بنادي الزمالك.