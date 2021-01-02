ريال مدريد يتقدم على سيلتا فيجو بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في التقدم بهدف نظيف على سيلتا فيجو ، في الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني .

جاء هدف الشوط الأول لفريق ريال مدريد عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6 .

وبدا ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بتشكيل كالتالي:.

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فاسكيز.