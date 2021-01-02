بشهادة أساطير العالم .. بوفون أفضل حارس في التاريخ

تم اختيار جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفينتوس الإيطالي ، كأفضل حارس مرمى في كل العصور من قبل لجنة تحكيم من زملائه، تضم مانويل نوير وجوليو سيزار وبيتر شمايكل.

تواصلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية مع 18 حارس مرمى يمثلون 18 دولة مختلفة لسؤالهم عن الأفضل على مر العصور لحراس المرمى.

الفائز في التصويت، على الرغم من امتناع الكثيرين عن اختيار حارس واحد فقط، أو اقتراح أكثر من اسم واحد، كان حارس مرمى يوفنتوس المخضرم بوفون بسبعة أصوات، تبعه بفارق ضئيل ليف ياشين بخمسة أصوات، ثم دينو زوف بصوتين.

وحصل كل من جوردون بانكس وإيكر كاسياس وسيب ماير ولاديسلاو مازوركيفيتش وروجيريو سيني وكلاوديو تافاريل وبيتر شمايكل على صوت واحد.

قال نوير، الذي صوّت لبوفون وياشين على قدم المساواة: "جيجي مذهل ودائمًا ما يكون قدوة بالنسبة لي، ليس فقط في الملعب مع ردود أفعاله الهائلة، ولكن أيضًا مع شخصيته".

كان لاعب روسيا الدولي فياتشيسلاف مالافيف قد اختار بوفون بشكل مفاجئ قبل الأسطورة ياشين.

وعلّق: "جيجي متفوق وفي سن 42 لا يزال مستمرًا، إنه رمز دائم لكرة القدم، من النوع الذي تجده في السينما أو الموسيقى".