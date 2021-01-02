نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة ٢٤ ساعة للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة سموحة.

وفضل الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان منح اللاعبين راحة سلبية، عقب مباراة سموحة، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الإثنين من أجل الإستعداد لمباراة الأهلي، بالجولة السادسة من عمر المسابقة على ملعب استاد السويس الجمعه القادمة.

يذكر أن مباراة سموحة و سيراميكا كليوباترا، انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام