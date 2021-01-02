الرياضة

الزمالك: لم يصلنا عرض سانت إيتيان الرسمي لضم مصطفى محمد حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة العرض الفرنسي المقدم لمصطفى محمد من نادي سانت إيتيان الفرنسي.

ويرغب مصطفى محمد في الرحيل عن نادي الزمالك، وحوض تجربه احترافيه، مع نادي سانت إتيان، بعد تقدم بعرض عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وقال قاسم خلال تصريحاته المتلفزة، إن عرض سانت إتيان لم يصل الزمالك بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

وأكد قاسم أن كل العروض شفهية، ويجب على مصطفى محمد أن يعلم أن نادي الزمالك لم يقف أمامه مستقبله الكروي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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