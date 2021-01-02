نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة الأهلي السعودي والتعاون اليوم السبت٢ يناير ٢٠٢١م في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقيمت اليوم السبت مباره الأهلي السعودي ونظيره التعاون في تمام الساعة الخامسة والثلث مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة والثلث مساءا بتوقيت السعودية في ختام مباريات الجولة الحادية عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكان يتطلع فيها نادي الأهلي السعودي إلي رفع رصيده من النقاط لكي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي وتم نقل البث المباشر للمباراة بصوت المعلق فهد العتيبي

ملخص مباراة الأهلي السعودي والتعاون اليوم السبت ٢ يناير ٢٠٢١م

قام اللاعب عبد الله ساني بافتتاح أهداف المباراة حيث استطاع في الدقيقة ٢٩ من الشوط الأول من تسجيل الهدف الأول لنادي التعاون وبعدها بخمس دقائق فقط استطاع اللاعب عبد الله الجوعي تسجيل الهدف الثاني بعد تمريره أكثر من رائعة بينه وبين اللاعب حسن كادش الذي أظهر تعاون لا مثيل له خلال المباراة وقبل انتهاء الشوط الأول استطاع اللاعب تاوبامبا تسجيل الهدف الثالث للتعاون بعد عرضية لللاعب عبد الله الجوعي ولم يستطع النادي الأهلي خلال المباراة من تسجيل أي هدف له في الشوط الثاني مما أدي إلي انتهاء المباراة بنتيجة ٣ أهداف للتعاون مقابل لا شئ للأهلي السعودي

سر غياب المؤشر عن مباراة الأهلي السعودي والتعاون

صرح البعض بتعرض اللاعب سلمان المؤشر لعارض صحي مما تسبب في غيابه اليوم عن المباراة التي أقيمت مع نادي التعاون مع أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل

نتائج أخر المباريات التي خاضها كل من نادي الأهلي السعودي والتعاون

أسفرت أخر خمس مباريات خاضها نادي التعاون عن خسارة مباراة وتحقيق الفوز في مباره وتحقيق التعادل في ٣ مباريات بينما استطاع النادي الأهلي السعودي في تحقيق الفوز في عدد ٣ مباريات متتالية خلال الدوري السعودي

النتائج التي أسفر عنها فوز التعاون على الأهلي السعودي

استطاع نادي التعاون بعد خوض هذه المباراة من رفع رصيده إلي ١٧ نقطة واحتلال المركز السادس بينما ظل رصيد الأهلي كما هو ٢٢ نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي حيث يحتل نادي الهلال السعودي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي