الزمالك: إيداع مستحقات فرجاني ساسي بالكامل في حسابه البنكي

كشف اشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن موقف لاعبي الزمالك وكيفية التجديد لرباعي الفريق يوسف اوباما وشيكابالا وجنش واحمد فتوح.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية بالاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت أن التجديد للاعبي الزمالك الأربعة لم يزيد عن ثلاثة ايام مفاوضات.

وأكد قاسم أن التجديد للرباعي به رسالة من مجلس ادارة القلعة البيضاء اننا ما دمنا نستطيع الوفاء بما يريد اللاعبون ننفذ ونقوم بما هو افضل لهم.

وأضاف قاسم أننا ننهي اجراءات التجديد لكل لاعب يرتدي قميص الزمالك، ليس ابناء النادي فقط ونسعى لتحقيق البطولات.

وأشار قاسم الى أن، مستحقات فرجاني ساسي تم ايداعها بالكامل ولكن لم تفعل حتى الآن بسبب العطلة الاسبوعية.

وتابع: نحتاج الى كل فرد في الفريق ولا نية للاستغناء عن أحد، واللاعبون تثبت اقدامهم بشكل مميز والمراكز كلها متكاملة اساسياََ واحتياطياََ.

وصرح بأن مصطفى محمد اشتكى من العضلة الضامة لكنه ملتزم في التمرين، وفرجاني تم استبعاده من القائمة بسبب الاصابة وهو لا يفوت مراناََ واحداََ وملف التجديد مازال في التفاوض.