شوبير يعلن موعد عودة سيف زاهر للشاشة بعد تعافيه من كورونا

وفي سياق سابق أكد الإعلامي سيف زاهر أن حالته مستقرة بعد ما عانى من أعراض شديدة في أول يومين، مشيرًا إلي إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد، وتم عزلها في المنزل.

وقال سيف زاهر، في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": "الحمد لله حالتي الآن مستقرة، وعانيت من بعض الأعراض أول يومين، والموضوع كبير، ولازم ناخد بالنا". وطالب سيف زاهر، الجميع، باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن الإعلامى سيف زاهر كان ضمن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الذى تقدم باستقالته عقب خسارة منتخب مصر الوطنى أمام جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا للكبار التي أقيمت فى صيف العام الماضي

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