نجح فريق ريال مدريد في الفوز بهدفين نظيفين على سيلتا فيجو ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني.
جاء هدف الشوط الأول لفريق ريال مدريد عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6 .
وفي الشوط الثاني نجح ماركو أسينسيو من إضافة الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 53 .
وبدا ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بتشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.
خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فاسكيز.
وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 36 في المركز الأول بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 23 في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يفوز 2-0 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.