تحت نظر النني| أرسنال يواصل صحوته ويكتسح ويست بروميتش برباعية في الدوري الإنجليزي

وشهدت المباراة تواجد النجم المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في المباراة أمام فريق ويست بروميتش ألبيون.
وجاءت الأهداف اللقاء عن طريق .. تيرني في الدقيقة 23 ثم أضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين .
وفي الشوط الثاني ، نجح ألكسندر لاجازيت مهاجم فريق أرسنال فى تسجيل هدفين خلال أربع دقائق فقط ، في الدقائق 60 ، و64 .
وواصل فريق أرسنال صحوته حيث فاز في ثلاث مبارايات على التوالي، على تشيلسي ثم برايتون وأخيرًا ويست بروميتش .
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