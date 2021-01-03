لايبزيج يرتقي لصدارة الدوري الألماني مؤقتا بفوزه 1-0 على شتوتجارت

حقق لايبزيج فوزا صعبا على شتوتجارت بهدف مقابل لاشئ في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق داني أولمو في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى النقطة 31 في الصدارة بشكل مؤقت، ويتبقى لبايرن ميونيخ مباراة وفي رصيده 30 نقطة في المركز الثاني.

بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

وأقيمت 5 مباريات عصر اليوم في البوندسليحا، المواجهة الأولى كانت بين فيردبريمن ويونيون برلين وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة وقع عليها شيرالدو بيكر وتايو أونيي في الدقيقتين 12 و29. فيما حقق آينتراخت فرانكفورت في المواجهة الثانية الفوز على بايرن ليفركوزن (2 – 1)، حيث افتتح ناديم أميري التهديف لليفركوزن ثم تعادل أمين يونس لفرانكفورت عند الدقيقة 22.

وسجل إدموند تايسوبا لاعب ليفركوزن هدفا في مرماه عند الدقيقة 54 ليفوز فرانفورت بالمواجهة الصعبة بهدفين مقابل هدف.

وحقق أوجسبورج فوزا ثمينا بهدف نظيف على كولن في مواجهة شهدت إشهار حكم المباراة 5 بطاقات صفراء، هدف المباراة الوحيد أحرزه إياجو أمارال في الدقيقة 77.

وتفوق بورسيا مونشجلادباخ على أرمينيا بيلفيلد بهدف نظيف أحرزه بريل إيميولو في الدقيقة 58.