وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق داني أولمو في الدقيقة 67 من زمن المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى النقطة 31 في الصدارة بشكل مؤقت، ويتبقى لبايرن ميونيخ مباراة وفي رصيده 30 نقطة في المركز الثاني.
بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.
وأقيمت 5 مباريات عصر اليوم في البوندسليحا، المواجهة الأولى كانت بين فيردبريمن ويونيون برلين وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة وقع عليها شيرالدو بيكر وتايو أونيي في الدقيقتين 12 و29. فيما حقق آينتراخت فرانكفورت في المواجهة الثانية الفوز على بايرن ليفركوزن (2 – 1)، حيث افتتح ناديم أميري التهديف لليفركوزن ثم تعادل أمين يونس لفرانكفورت عند الدقيقة 22.
وسجل إدموند تايسوبا لاعب ليفركوزن هدفا في مرماه عند الدقيقة 54 ليفوز فرانفورت بالمواجهة الصعبة بهدفين مقابل هدف.
وحقق أوجسبورج فوزا ثمينا بهدف نظيف على كولن في مواجهة شهدت إشهار حكم المباراة 5 بطاقات صفراء، هدف المباراة الوحيد أحرزه إياجو أمارال في الدقيقة 77.
وتفوق بورسيا مونشجلادباخ على أرمينيا بيلفيلد بهدف نظيف أحرزه بريل إيميولو في الدقيقة 58.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لايبزيج يرتقي لصدارة الدوري الألماني مؤقتا بفوزه 1-0 على شتوتجارت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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