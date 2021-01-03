مبلغ خرافي.. وكيل الونش يكشف موقف اللاعب من الانتقال لأهلي جدة

كشف عمر البنا وكيل اللاعب محمود الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف لاعبه من الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي.

وأضاف البنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت أنه تم إرسال فاكس رسمي لاستعارة محمود الونش من نادي أهلي جدة، ولكن الزمالك ردّ شفهياََ أنه لا يريد الاستغناء عنه.

وأكد البنا أن نادي أهلي جدة قدّم مبلغًا ضخمًا لاستعارة الونش لمدة ٦ أشهر ولكن تم رفضه من نادي الزمالك.

وقال وكيل الونش إن اللاعب يحترم نادي الزمالك ومازال عقده مستمرًا، ولا نستطيع أن ندخل في مناوشات مع الإدارة .

وأشار "البنا" إلى أن أخبارًا عديدة انتشرت عن قبول الونش عرض الأهلي في الصحافة السعودية وهذا لم يحدث، الزمالك له أحقية القبول أو الرفض وليس اللاعب.

وتابع: القيمة المادية التي في عقد الونش مع الزمالك غير مرضية لما يقدمه اللاعب، ولكن أخذنا وعدًا من مجلس الإدارة بعقد جلسة لتعديل العقد لما هو أفضل ومرضي.