نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالطة سراي يتعادل مع أنطاليا سبور سلبيا في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق جالطة سراي مع أنطاليا سبور سلبيا اليوم السبت في الجولة السادسة من منافسات الدوري، وتقاسم صدارة الدوري التركي لكرة القدم مع فريق ألانيا سبور.

وفشل فريقا جالطة سراي وأنطاليا سبور في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 30 نقطة، كما رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ألانيا سبور على باشاك شهير 3 / صفر.

وسجل أهداف ألانيا سبور آدم باريرو وفرانسوا موباندجي وتايفور بينجول في الدقائق 19 و27 و83.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد باشاك شهير عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز أنقرة جوجو على ملطية سبور 3/ 1.

وسجل أهداف أنقرة جوجو دانيل لوكاسيك في الدقيقة الرابعة وجوسيف باينتسيل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وترجير بورفين في الدقيقة 88، فيما سجل هدف ملطية سبور الوحيد يوسف ندايشيميي في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة طرد كريم حافظ لاعب ملطية سبور في الدقيقة 82.

ورفع أنقرة جوجو رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد ملطية سبور عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فريق غازي عنتاب مع مضيفه إيرزوروم سبور 1/1.

وتقدم غازي عنتاب بهدف سجله كيفين ميرالاس في الدقيقة 69، وتعادل إيرزوروم سبور عن طريق إمراه باشان في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

ورفع غازي عنتاب رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث، فيما رفع إيرزوروم سبور رصيده إلى 13 نقطة في المركز العشرين.

وفي المباراة الخامسة ، تعادل سيفاس سبور مع ضيفه دينيزليسبور 2/2.

وتقدم دينيزليسبور بهدف سجله هوجو رودليجا في الدقيقة 17 قبل أن يسجل سيفاس سبور هدفين عن طريق ماكس آلان جاردل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء وفيصل فجر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إلا أن موريس ميسانوفيتش سجل هدف التعادل لدينيزليسبور في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع دينيزليسبور رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي المباراة السادسة، فاز هاتاي سبور على قونيا سبور 2 / 1.

وسجل هدفي هاتاي سبور آرون سالم بوبندزا في الدقيقتين 43 و69، فيما سجل هدف قونيا سبور أرتيم كرافتس في الدقيقة 33.

ورفع هاتاي سبور رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد قونيا سبور عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.