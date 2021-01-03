نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك قرعة دور الـ32 "الثاني" لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الكاف إقامة قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ودور الـ32 "الثاني" بالكونفيدرالية، يوم 17 يناير الجاري، بعد انتهاء مباريات الإياب لدور الـ32 بالبطولتين.

ويمثل مصر الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بينما يشارك بيراميدز والمقاولون العرب في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسم فريق الزمالك تأهله لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب منافسه جازيل التشادي، بينما تغلب الأهلي على سونيديب بطل النيجر 1-0 في ذهاب دور الـ32 للبطولة القارية، ويخوض مباراة الإياب يوم 6 يناير الجاري.

أما فريق بيراميدز حقق فوزا ثمينا على حساب الاتحاد الليبي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 الأول بالكونفيدرالية، وتعادل المقاولون مع النجم الساحلي سلبيًا في نفس الدور، وستقام مباراتي الإياب يومي 5، 6 يناير على الترتيب.