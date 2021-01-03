نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي من المقرر إقامتها غداً الأحد الموافق 3 يناير 2021 على ملعب ستامفورد بريدج، حيث تحظى تلك المباراة بشعبية كبيرة لأنها من المواجهات القوية بالدوري، ولاسيما أن الدوري الإنجليزي يحظى بمتابعة عربية كبيرة بعد انضمام النجم المصري “محمد صلاح” لنادي ليفربول وتحقيق العديد من الرقام القياسية.

مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الغد بين تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة، والتي لها حق نقل الدوري الإنجليزي بمنطقة الشرق الأوسط، بأداء صوتي للمعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.

وكان نادي مانشستر سيتي قد حقق الفوز على نادي نيوكاسل يونايتد في المباراة الماضية بهدفين دون رد، ويدخل مانشستر ستي اللقاء ولديه دفعة قوية للفوز بتلك المباراة، وذلك من أجل حصد الثلاث نقاط وتحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولاسيما أنه يتواجد الآن في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين في الموسم الحالي.

موعد المباراة وأهم القنوات الناقلة

وبدأ العديد يبحثون عن موعد مباراة مانشستر سيتي أمام نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وذلك من أجل متابعة تلك المباراة الهامة التي تحظى باهتمام كبير نظراً لشعبية الفريقين، ويحتل نادي تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 لقاء، حيث حقق التعادل في خمسة لقاءات، وخسر أربع مباريات، بينما فاز في سبع مواجهات، ويسعى من أجل الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط، وتحسين موقعه في جدول الترتيب.