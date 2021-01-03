وكيل الونش: العرض المالي المقدم من أهلي جدة ضخم جدا.. فيديو

أكد عمر البنا، وكيل محمود الونش لاعب نادي الزمالك، أن أهلي جدة أرسل عرضا رسميا للزمالك لضم اللاعب لمدة ستة شهور علي سبيل الإعارة، مع وجود بند لشراء اللاعب، الموسم المقبل.
وقال عمر البنا، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن مسئولي الزمالك رفضوا فكرة رحيل الونش عن الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب عدم تعويض البديل.
وتابع: أهلي جدة لم يعرض علي الزمالك أرقام مالية لضم اللاعب وترك الأمر لهم، وينتظر رد الزمالك الرسمي علي العرض المقدم لضم اللاعب والذي أرسلوه يوم 26 ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن عقد الونش مع الزمالك مستمر حتي 2023 وموافقة اللاعب علي الاحتراف مشروط بموافقه ناديه، موضحا أن العرض المالي المقدم من أهلي جدة ضخم جدا للاعب.
وأوضح أن قيمة عقد الونش مع الزمالك حاليا غير مرضية ولا تليق به، مشيرا إلى أن هناك جلسة قريبة بين مسئولي الزمالك واللاعب من أجل تعديل عقده ماديا.
واختتم: نتعامل باحترافية مع الزمالك ونحترم تعاقدنا معه، وننتظر الرد النهائي من المسئولين.
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