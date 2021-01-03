ريكاردو: إبراهيم عثمان أهانني أمام لاعبي الإسماعيلي

قال البرازيلي ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه تعرض للإهانة بشكل كبير خلال رحيله عن صفوف نادي الإسماعيلي.
وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عثمان أهانني بإعلانه رحيلي أمام اللاعبين بعد الخسارة أمام المصري".
وتابع: "تلك الأجواء ليست احترافية على الإطلاق بعد إعلاني الرحيل بتلك الطريقة".
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