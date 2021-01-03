الإسماعيلي: ريكاردو طلب الاستغناء عن عبد الرحمن مجدي

فجر علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طلبات ريكاردو الاستغناء عن بعض اللاعبين في الميركاتو الصيفي الماضي وقبل رحيله.
وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ريكاردو طلب الاستغناء عن عبد الرحمن مجدي لأسباب فنية".
وتابع: "ريكاردو طلب الاستغناء عن عدد من اللاعبين على رأسهم عبدالرحمن مجدي وعماد حمدي".
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