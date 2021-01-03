نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يقهر وست بروميتش بالأربعة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق ارسنال رحلة تصحيح المسار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واكتسح مضيفه وست بروميتش ألبيون 4 - صفر اليوم السبت في الجولة السابعة عشر والتي شهدت فوز توتنهام على ضيفه ليدز يونايتد 3 - صفر.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز كريستال بالاس على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 - صفر وتعادل برايتون مع وولفرهامبتون 3 - 3.

وحقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي بعد فوزه في المباراتين الماضيتين على تشيلسي 3 - 1 ثم برايتون 1 - صفر. وسجل أرسنال فوزه السابع مقابل تعادلين وثمان هزائم فيما خسر وست بروميتش للمرة الحادية عشرة مقابل خمسة تعادلات وانتصار وحيد. وتقدم أرسنال للمركز الحادي عشر بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة في الوقت الذي ظل فيه وست بروميتش في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد ثمان نقاط. وانتهى الشوط الأول بتقدم ارسنال بهدفين حملا توقيع كيران تيرني وبوكايو ساكا في الدقيقتين 23 و28. وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت دور البطولة بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و64.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، حسم كريستال بالاس فوزه على شيفيلد بهدفين دونهما جيفري شلوب وإيبيريشي إيز في الدقيقتين الرابعة و45. الفوز رفع رصيد كريستال إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر وظل شيفيلد في المركز الأخير بنقطتين.

وعلى ملعب فالمر، تعادل برايتون مع وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لمثلها ليحصد كل منهما نقطة واحدة. ورفع برايتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 22 نقطة لوولفرهامبتون في المركز الثالث عشر. وجاءت أهداف برايتون بتوقيع أرون كونولي في الدقيقة 13 ونيال موباي من ضربة جزاء في الدقيقة 46 ولويس دينك في الدقيقة 70.

وسجل أهداف وولفرهامبتون رومان سايس في الدقيقة 19 ودان بورن لاعب برايتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34 وروبن نيفيز من ضربة جزاء في الدقيقة 45.